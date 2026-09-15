Verhängnisvolle Drehung: Landwirt schwer verletzt

Der ältere Bauer wollte am Nachmittag in Zeutschach Rinder über eine Landstraße treiben – dazu spannte er einen Zaun über die Straße. Als sich ein 30-jähriger Autofahrer der Stelle näherte, legte der Landwirt den Draht auf die Fahrbahn. Er deutete dem Lenker mit der Hand, weiterzufahren.