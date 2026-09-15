Verhängnisvolle Drehung: Landwirt schwer verletzt

Ein 84-jähriger Bauer erlitt am Dienstag im Bezirk Murau (Steiermark) eine schwere Handverletzung, als sich ein gespannter Weidedraht an einem vorbeifahrenden Auto verfing.
Der ältere Bauer wollte am Nachmittag in Zeutschach Rinder über eine Landstraße treiben – dazu spannte er einen Zaun über die Straße. Als sich ein 30-jähriger Autofahrer der Stelle näherte, legte der Landwirt den Draht auf die Fahrbahn. Er deutete dem Lenker mit der Hand, weiterzufahren.
Als der Autofahrer die Stelle langsam passierte, machte der 84-Jährige eine Körperdrehung und hielt den Weidedraht weiterhin in der Hand. Durch die Drehung des Bauers spannte sich der Draht erneut und wurde von der Fahrzeugfront des Pkw erfasst.
Der Bauer wurde schwer an der Hand verletzt. Nach der Erstversorgung musste der Rettungshubschrauber den Mann in das UKH Klagenfurt bringen.
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