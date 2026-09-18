Erwin Steinhauer: Ein Leben für die große Bühne

In der Film- und Fernsehwelt debütierte er 1977 in der vierteiligen US-amerikanischen Serie „Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiss“, richtig sesshaft wurde er vor der Kamera aber erst Mitte der 90er-Jahre. Regisseur Xaver Schwarzenberger erkannte Steinhauers angeborenes Talent für Tragikomik und besetzte ihn mehrfach, etwa in „Loves“, dem Weihnachtskultfilm „Single Bells“ oder „Stella di Mare – Hilfe, wir erben ein Schiff!“ In seiner 2007 erschienenen Biografie gab er unumwunden zu, dass nicht jede Rolle seinem Herzblut dafür entsprang. „Nicht immer war ich relevant und oft nicht einmal besonders wichtig, sondern ich war einfach der, wegen dem die Leute gern lachen.“