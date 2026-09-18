Erwin Steinhauer: Ein Leben für die große Bühne

Erwin Steinhauer gehört zu den beliebtesten und profiliertesten Schauspielern im Land. Er reüssiert in allen Rollen und begeistert mit süffisanter Sympathie. Am Sonntag feiert er seinen 75. Geburtstag und ORF 2 widmet ihm zu diesen Ehren einen ganzen Thementag.
Bevor Erwin Steinhauer zu einem beliebten Stammgast auf der Wohnzimmercouch wurde, musste man sich noch zu ihm hinbemühen. 1974 entschied sich der Student für Germanistik und Geschichte dazu, mit seinen Freunden Wolfgang Teuschl, Erich Demmer und Alfred Rubatschek die Kabarettgruppe „Keif“ ins Leben zu rufen, der ein Jahr später auch Lukas Resetarits beitrat. Engagements am Kabarett Simpl und in Düsseldorf brachten große Erfolge mit sich, mit dem Programm „Entlassen!“ entwickelte sich der gebürtige Alsergrunder ab 1982 zum beliebten Solo-Kabarettisten. Die Bühne wurde zu Steinhauers Heimat, seine Programme begeisterten weit über die Wiener Stadtgrenzen hinaus.
In der Film- und Fernsehwelt debütierte er 1977 in der vierteiligen US-amerikanischen Serie „Holocaust – Die Geschichte der Familie Weiss“, richtig sesshaft wurde er vor der Kamera aber erst Mitte der 90er-Jahre. Regisseur Xaver Schwarzenberger erkannte Steinhauers angeborenes Talent für Tragikomik und besetzte ihn mehrfach, etwa in „Loves“, dem Weihnachtskultfilm „Single Bells“ oder „Stella di Mare – Hilfe, wir erben ein Schiff!“ In seiner 2007 erschienenen Biografie gab er unumwunden zu, dass nicht jede Rolle seinem Herzblut dafür entsprang. „Nicht immer war ich relevant und oft nicht einmal besonders wichtig, sondern ich war einfach der, wegen dem die Leute gern lachen.“
Nie aber lachen ohne etwas Drama oder hintergründige Doppelbödigkeit, wie er in seinen Paraderollen zeigen würde. Diese waren vor allem die Verfilmungen von Alfred Komareks „Polt“-Krimis, die drei „Brüder“-Filme von Wolfgang Murnberger, die TV-Satirereihe „Die 4 da“ und – auch aktuell – der Krimi-Dauerbrenner „Die Toten von Salzburg.“ Zuletzt begeisterte er als kantiger Kardinal in der zweiten Staffel der bayrisch-österreichischen Koproduktion „Himmel, Herrgott, Sakrament“.
In der Gegenwart gibt es morgen, am 19.9., Steinhauer-Festspiele auf ORF 2. Ab 9.05 Uhr ist ihm ein Thementag mit Filmen, Dokus und Interviews gewidmet. Alles Gute zum 75. Geburtstag!
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