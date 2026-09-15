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New Lower House Series

“At some point, a club like this becomes your life’s work”

Nachrichten
15.09.2026 18:20
Peter Schrimpl, a true Viennese character and president of the WAF Brigittenau city league ...
Peter Schrimpl, a true Viennese character and president of the WAF Brigittenau city league soccer club(Bild: Krone-Collage/Schrimpl Peter WAF)
Porträt von Florian Gröger
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Florian Gröger und Peter Wiesmeyer

Kickoff for the new “Krone” series SEASON 2, which puts the spotlight on lower-division heroes—including a video profile (see above)! First up is Peter Schrimpl, a Viennese original from the city-league soccer club WAF Brigittenau. 

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“Sit down here and cut yourself a slice of bread!” Here, the boss wears flip-flops—and within seconds, he strikes up a rapport with everyone who walks in. His jokes land perfectly, and his laughter is contagious. He’s known as someone you can trust.

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