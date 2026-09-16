20 Tonnen Ladenhüter bekommen eine dritte Chance

Aus alter Kleidung sollen neue Produkte werden

Im Idealfall werden Fasern aus den Alttextilien so aufbereitet, dass daraus wieder Garn oder neue Kleidungsstücke entstehen können. Ist das nicht möglich, sollen andere Verwertungswege geprüft werden. Denkbar sind etwa Dämmstoffe, Möbel, Akustikpaneele oder Zubehör für die Autoindustrie. Nur wenn weder eine Wiederverwendung noch eine solche stoffliche Verwertung technisch oder wirtschaftlich sinnvoll ist, bleibt als letzte Möglichkeit die Verbrennung.