Quereinsteiger dürfen vorerst in Wörgl bleiben

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres kämpfte der Wörgler Direktor um jene Quereinsteiger, die sich in den letzten Schuljahren bereits bewährt haben. Die zwei Lehrkräfte der Mittelschule Wörgl mussten aber bis zuletzt um ihre weitere Anstellung zittern. Nun ist klar: Beide dürfen bleiben.