At Family Fun Friday
Experience “Emil and the Detectives” at the Movies
On September 25, local Cineplexx theaters are once again hosting Family Fun Friday, and with krone.tv, you have the chance to be there! This time, Cineplexx theaters are showing the remake of *Emil and the Detectives*.
Emil is supposed to spend his summer vacation with his grandma in Berlin. But on the train there, he’s robbed by the ruthless con artist Max Grundeis—and a wild adventure begins! Together with a gang of clever kids, Emil sets off in pursuit and plunges into a fast-paced detective chase across Berlin—full of wit, courage, and true friendship.
krone.tv invites you to the movies
krone.tv is now inviting you and two guests to experience this exciting adventure onFamily Fun Friday, August 14, at 4:00 p.m. at the following movie theaters in Austria:
- Cineplexx Millennium City
- Cineplexx Wiener Neustadt
- Cineplexx Hohenems
- Cineplexx Linz
- Cineplexx Graz
- Cineplexx Leoben
- Cineplexx Villach
- Cineplexx Salzburg Airport
- Cineplexx Wörgl
Simply fill out the form below to enter the drawing. The deadline for entries is September 22 at 9:00 a.m. We wish you good luck.
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