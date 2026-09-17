Benefit setzt auf KI für bessere Telefonqualität

Wie künstliche Intelligenz den Kundenservice effizienter macht, zeigt Benefit Büroservice aus St. Pölten. Der Telefondienstleister setzt auf KI-gestützte Gesprächsanalyse – und spart damit wertvolle Zeit. Davon profitieren Mitarbeitende ebenso wie rund 1.000 Kunden aus unterschiedlichsten Branchen.