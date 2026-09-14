World No. 1 & 2
Following Zverev: Sinner Also Takes the Court in Vienna
The Erste Bank Open at the Wiener Stadthalle is set to be even stronger than usual. For the first time since 1998, the world’s No. 1 and No. 2 players—Jannik Sinner and the reigning US Open champion Alexander Zverev—are in the field.
While the South Tyrolean and the German traveled to Vienna in 2025 as the world’s No. 2 and No. 3 (behind Carlos Alcaraz), the two currently lead the men’s tennis world.
It’s quite possible that we’ll see a rematch of last year’s final on November 1 at the Wiener Stadthalle. Last year, Sinner defeated Zverev in three sets.
Also in the field for 2026: Daniil Medvedev (Russia), Flavio Cobolli (Italy), Frances Tiafoe (USA), Lorenzo Musetti (Italy), and Learner Tien (USA).
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