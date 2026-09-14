Ötzi-Fundstelle wird im Museum digital erlebbar

Ötzi Origin heißt das neue Interreg-Projekt, das Umhausen, die Fundstelle am Tisenjoch und das Schnalstal digital miteinander verbindet. 35 Jahre nach der Entdeckung der Gletschermumie wird die Fundstelle des „Iceman“ nun im Ötzi-Dorf digital erlebbar.
Das Ötzi-Dorf in Umhausen hat die originalgetreue Nachbildung der Fundstelle am Tisenjoch inhaltlich und technisch neu gestaltet. Hochauflösende Panoramaaufnahmen, eine überarbeitete Darstellung der Fundsituation, eine Bildchronik sowie eine Live-Webcam schaffen eine direkte Verbindung zum Fundort, an dem die Gletschermumie Ötzi 1991 von Erika und Helmut Simon entdeckt wurde.
Auf einem 75-Zoll-Touchscreen können Besucherinnen und Besucher die auf 3210 Metern gelegene Fundstelle interaktiv erkunden. Ausgewählte Fundgegenstände lassen sich anwählen und mit Videos, Bildern und wissenschaftlichen Erklärungen kann man mehr darüber erfahren. Die Inhalte sind in fünf Sprachen verfügbar: Deutsch, Englisch, Italienisch, Französisch und Niederländisch. Ergänzend gibt es 14 kurze Videosequenzen zu Fundgegenständen.
Video wurde direkt an der Fundstelle produziert
Das Herzstück des Projekts sei ein Erklärvideo, das im Sommer 2026 direkt an der Originalfundstelle am Tisenjoch produziert wurde, wurde betont. Sämtliche Medieninhalte werden auch dem archeoParc Schnalstal, einem archäologischen Freilichtmuseum in Südtirol, zur Verfügung gestellt. Damit verbindet das Euregio-Interreg-Projekt nicht nur die Fundstelle am Tisenjoch mit dem Ötzi-Dorf in Umhausen, sondern schafft auch eine inhaltliche Brücke zwischen Tirol und Südtirol.
Für das Euregio-Interreg-Projekt wurden insgesamt 47.884,63 Euro investiert. Eröffnet wurde das Projekt dieser Tage in Anwesenheit von ÖVP-Landesrat Mario Gerber.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.