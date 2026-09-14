Ötzi-Fundstelle wird im Museum digital erlebbar

Video wurde direkt an der Fundstelle produziert

Das Herzstück des Projekts sei ein Erklärvideo, das im Sommer 2026 direkt an der Originalfundstelle am Tisenjoch produziert wurde, wurde betont. Sämtliche Medieninhalte werden auch dem archeoParc Schnalstal, einem archäologischen Freilichtmuseum in Südtirol, zur Verfügung gestellt. Damit verbindet das Euregio-Interreg-Projekt nicht nur die Fundstelle am Tisenjoch mit dem Ötzi-Dorf in Umhausen, sondern schafft auch eine inhaltliche Brücke zwischen Tirol und Südtirol.