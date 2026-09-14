Fünf Jugendliche landeten nach Unfall im Spital

Der 21-Jährige war am Sonntag gegen 22.40 Uhr mit seinem Pkw von Eggenberg in Richtung Gösting unterwegs: In Einer Kurve kam er von der Straße ab, geriet auf die Böschung und landete schließlich in einem Bachbett. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die insgesamt fünf Insassen (alle zwischen 18 und 21 Jahren) über den Kofferraum schon selbstständig befreien können.