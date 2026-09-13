After a spectacular goal
Kane Secures Narrow Victory for Bayern at Elversberg
After two surprising wins to start the season, SV Elversberg suffered its first loss in the German Bundesliga. The newly promoted team fell 1-2 to defending champions Bayern Munich on Sunday.
Coach Vincent Kompany made significant lineup changes, starting Urbig in place of Neuer, and Konrad Laimer was also given a rest. Bayern struggled but ultimately edged out a 2-1 victory, moving ahead of the hosts in the standings; Elversberg now sits in sixth place, one point behind fourth-place Munich.
Bayern’s starting lineup:
RB Leipzig bounced back from two competitive losses with a 5-0 victory over HSV.
Lennart Karl (26’) gave the favorites from Munich the lead, but Maurice Krattenmacher (61’) stunned them with the equalizer—a stunning goal from the edge of the box.
However, they were unable to secure another point, as Harry Kane (72') once again demonstrated his goal-scoring prowess while falling, following an assist from Pavlovic. Shortly before that, Michael Olise (70th) had been unlucky when his shot hit the crossbar. The 26-year-old Austrian national team goalkeeper Nicolas Kristof prevented a heavier defeat by stopping a shot from Kimmich (86th).
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