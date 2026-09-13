MotoGP at Misano
Marc Marquez Wins and Takes the World Championship Lead
MotoGP has a new championship leader. Marc Marquez won the race in Misano ahead of his brother Alex Marquez and Pedro Acosta. With this victory, he takes the championship lead from Jorge Martin, who finished only fifth.
Motorcycle superstar Marc Marquez has won the San Marino Grand Prix following his MotoGP Sprint victory, taking the championship lead for the first time this season. The Spaniard was unbeatable on his Ducati on Sunday in Misano, and following his fifth victory of the season in the last seven races, he is now tied on points with fellow Spaniard Jorge Martin (Aprilia), who finished fifth. Marc Marquez triumphed ahead of his brother Alex (Ducati) and KTM rider Pedro Acosta.
Here are the results:
“Not quite real”
“Itdoesn’tfeel quitereal,”said Marc Marquez. The exceptional rider, however, benefited from the retirement of pole-setter Marco Bezzecchi (Aprilia), who crashed out while leading on the first lap. While Marquez celebrated his seventh MotoGP victory at Misano and his 78th overall in the premier class, Italian local hero Bezzecchi lost ground in the championship battle. Marquez and Martin are now 33 points ahead of the third-place rider.
Next Race in Spielberg
This coming weekend, the MotoGP series will make a stop at KTM’s home race at the Red Bull Ring in Spielberg. The factory team of the red-white-red motorcycle manufacturer can hope for a strong performance in Styria from Spaniard Acosta, who is now fifth in the World Championship standings after his second consecutive podium finish. The 22-year-old will be Marc Marquez’s teammate at Ducati starting next season.
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