Marc Marquez Wins and Takes the World Championship Lead

Next Race in Spielberg

This coming weekend, the MotoGP series will make a stop at KTM’s home race at the Red Bull Ring in Spielberg. The factory team of the red-white-red motorcycle manufacturer can hope for a strong performance in Styria from Spaniard Acosta, who is now fifth in the World Championship standings after his second consecutive podium finish. The 22-year-old will be Marc Marquez’s teammate at Ducati starting next season.