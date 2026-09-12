Motorradlenker stürzt in die Mürz: Schwer verletzt

Schwer verunfallt ist am Samstag ein 65-jähriger Motorradlenker in der Obersteiermark: Er kam in einer Kurve zu Sturz und landete in der Mürz. Ein Hubschraubereinsatz war die Folge.
Der verheerende Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr im Gemeindegebiet von Neuberg an der Mürz. Der 65-Jährige, der auf der B23 in Richtung Neuberg unterwegs war, geriet in Mürzsteg in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen eine Leitschiene, wie die Polizei berichtete. Anschließend stürzte er einen Abhang hinunter und kam im darunter befindlichen Flussbett der Mürz zu liegen.
Passanten, die das Unfallopfer entdeckten, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der Motorradlenker hatte schwere Verletzungen erlitten und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.
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