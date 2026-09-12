Motorradlenker stürzt in die Mürz: Schwer verletzt

Der verheerende Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr im Gemeindegebiet von Neuberg an der Mürz. Der 65-Jährige, der auf der B23 in Richtung Neuberg unterwegs war, geriet in Mürzsteg in einer Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite und prallte gegen eine Leitschiene, wie die Polizei berichtete. Anschließend stürzte er einen Abhang hinunter und kam im darunter befindlichen Flussbett der Mürz zu liegen.