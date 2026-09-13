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Große Ehrung

„Krone“-Redakteur ist jetzt offiziell Schutzengel

Niederösterreich
13.09.2026 19:00
Bischof Alois Schwarz (li.) und Abt Pius (re.) überreichten „Krone“-Redakteur Mark Perry ...
Bischof Alois Schwarz (li.) und Abt Pius (re.) überreichten „Krone“-Redakteur Mark Perry feierlich die Urkunde.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

„Krone“-Redakteur Mark Perry ist jetzt offizieller Protektor der altehrwürdigen Abtei Lilienfeld im Traisental in Niederösterreich. Mir diesem Ehrentitel und einer Urkunde wurde er dafür nun feierlich geehrt. 

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Gebete, Segenswünsche und eine zutiefst berührende Laudatio von St. Pöltens Diözesanbischof Alois Schwarz begleiteten einen besonderen Moment im Stift Lilienfeld. Dazu gab es Lilien von „Saubermacher“-Chef Hans Roth und schließlich die feierliche Überreichung der Urkunde durch Abt Pius. Damit darf sich „Krone“-Redakteur Mark Perry nun mit dem Ehrentitel eines Protektors der Zisterzienserabtei bekleiden.

Zur feierlichen Verleihung des traditionsreichen, tief in der Geschichte des 1202 gegründeten Stiftes wurzelnden Titels kamen unter anderem Landesrätin Susanne Rosenkranz, NÖ-Bauernbundchef Paul Nemecek, EU-Mandatar Alexander Bernhuber, Stadtchef Manuel Aichberger, Weltstar Christian Kolonovits und Graf Friedrich Hardegg.

„Beinahe jeden Baum dort umarmt“
Für den Geehrten war die Ernennung weit mehr als eine Auszeichnung. „Für mich schließt sich der Kreis“, sagte Perry gerührt. Denn mit dem Stift verbindet ihn ein ganzes Leben: Hier besuchte er Kindergarten und Volksschule, hier drückte er acht Jahre lang im Gymnasium die Schulbank und legte schließlich auch die Matura ab. Der sehr kirchentreue Familienvater wohnte sogar in der „Klosterrotte“ und hat im Stiftspark beinahe jeden Baum umarmt.

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Die ehrwürdigen Mauern waren für Perry stets mehr als eine historische Kulisse. Sie waren Heimat, Schulort und prägender Teil seiner Kindheit und Jugend. Nach der Matura kehrte er sogar als junger Kandidat des Ordens nach Lilienfeld zurück. Doch für ihn war ein anderer Weg bestimmt - jener hinaus in die Welt der Feder.

Die Verbundenheit mit dem Stift blieb. Nun kehrt der Journalist in besonderer Funktion zurück: als Protektor, mit der Aufgabe, dem traditionsreichen Haus und seinen Anliegen verbunden zu bleiben.

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