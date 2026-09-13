„Krone“-Redakteur ist jetzt offiziell Schutzengel

„Beinahe jeden Baum dort umarmt“

Für den Geehrten war die Ernennung weit mehr als eine Auszeichnung. „Für mich schließt sich der Kreis“, sagte Perry gerührt. Denn mit dem Stift verbindet ihn ein ganzes Leben: Hier besuchte er Kindergarten und Volksschule, hier drückte er acht Jahre lang im Gymnasium die Schulbank und legte schließlich auch die Matura ab. Der sehr kirchentreue Familienvater wohnte sogar in der „Klosterrotte“ und hat im Stiftspark beinahe jeden Baum umarmt.