Wanderer stürzte 30 Meter über felsiges Gelände

Schwere Verletzungen erlitt ein Niederländer am Mittwoch auf dem Weg zur Europahütte in Gries am Brenner, als er auf einem nassen Stein ausrutschte und über steiles Blockgelände abstürzte. Seine Begleiter schlugen Alarm.
Am Mittwoch um 8.30 Uhr startete eine dreiköpfige niederländische Wandergruppe bestehend aus drei Männern eine mehrtägige Bergwanderung auf der sogenannten „Peter-Habeler-Runde“ mit Tagesziel „Europahütte“.
Das befreundete Bergsteiger- Trio begab sich zum oben genannten Zeitpunkt von Vals über den markierten Weg (rot-schwarz markierter Bergweg) in Richtung des geplanten Tageszieles. Im Bereich des „Geistbeckwegs“, südwestlich des Berggipfels „Kraxentrager“ auf einer Seehöhe von 2678 Metern rutschte ein 44-jähriger der Gruppe vor den Augen seiner Begleiter auf einem nassen Stein aus und stürzte anschließend, sich mehrfach überschlagend, zirka 30 Meter über steil abfallendes Blockgelände in die Tiefe.
Begleiter setzten Rettungskette in Gang
Der Mann kam mit einer stark blutenden Wunde am Kopf unterhalb des Wegs zwischen den Felsen zum Liegen. Seine Begleiter setzten unverzüglich einen Notruf ab und stiegen zum verunfallten Alpinisten ab. In weiterer Folge wurden der NAH „C1“ sowie die Bergrettung Gries am Brenner alarmiert.
Aufgrund der widrigen Wetterbedingungen im Bereich der Unfallstelle wurde der Verunfallte durch die Crew des NAH und der anwesenden Bergretter mittels „Crash Bergung“ geborgen und anschließend ins Tal geflogen. Im Tal wurde der verletzte Bergsteiger durch den Notarzt erstversorgt und folglich zur weiteren medizinischen Versorgung in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen. Die beiden unverletzten Begleiter wurden ebenfalls per Notarzthubschrauber geborgen und ins Tal gebracht.
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