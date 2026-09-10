Wanderer stürzte 30 Meter über felsiges Gelände

Aufgrund der widrigen Wetterbedingungen im Bereich der Unfallstelle wurde der Verunfallte durch die Crew des NAH und der anwesenden Bergretter mittels „Crash Bergung“ geborgen und anschließend ins Tal geflogen. Im Tal wurde der verletzte Bergsteiger durch den Notarzt erstversorgt und folglich zur weiteren medizinischen Versorgung in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen. Die beiden unverletzten Begleiter wurden ebenfalls per Notarzthubschrauber geborgen und ins Tal gebracht.





