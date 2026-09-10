Steirer retteten Frau mit Gabelstapler das Leben

Lebensrettung in Ehrenhausen an der Weinstraße in der Steiermark: Zwei Männer schafften es, in die verrauchte Wohnung einer Frau einzudringen, und die bewusstlose Bewohnerin ans Freie zu bringen. Entscheidend war dabei ein Gabelstapler.
Am Donnerstagnachmittag rauchte es plötzlich aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Stock eines Mehrparteienhauses in Ehrenhausen. Der 59-jährige Besitzer bemerkte das zufällig – und handelte blitzschnell: Er alarmierte die Einsatzkräfte und wies einen Arbeiter am nahen Marktplatz an, mit seinem Gabelstapler herzukommen.
Fenster der Wohnung eingedrückt
Der 48-jährige Fahrer schaffte es mit seinem Gefährt, das Fenster der Wohnung einzudrücken. Der Besitzer stieg dann mit einer Leiter in die Wohnung ein und öffnete die Tür von innen.
Frau war bereits bewusstlos
Die beiden Männer fanden die 63-jährige Bewohnerin bewusstlos im Schlafzimmer. Sie hatte Essen am Herd stehen lassen, was angebrannt war. Die Männer brachten die Frau ins Freie und übergaben sie zur Behandlung an einen Notarzt.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.