MMA Star Schober: “We Need a Strong Hand”

When Punches Make Headlines: In the new episode of “Message Macht Medien,” Dominic Schober is a guest on Gerald Fleischmann’s show—one of Austria’s best-known and most experienced MMA fighters. “THE DOM,” as he’s known in the martial arts scene, talks about the brutal side of the sport, serious injuries, the psychological battle in the cage, his hooligan past, and why he feels “a firm hand is missing” in politics.

By the way, Dominic “The Dom” Schober will fight his next bout on September 26 in front of 60,000 spectators in Frankfurt against “Ringlife.”