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Tragic Death

At 43! Handball Legend Dies on Her Birthday

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09.09.2026 22:38
Silvia Ederra has died after a long and serious illness!
Silvia Ederra has died after a long and serious illness!(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV/APA/BARBARA GINDL; x.com/grazerak/, x.com/BalonmaBeraBera)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

At just 43 years old—and on her birthday, of all days: Spanish handball legend Silvia Ederra died yesterday after a long, serious illness! During her career, which spanned more than two decades, she won five Spanish championships, five Super Cups, and three Cup titles...

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For many years, Ederra—nicknamed “La Roca” (“The Rock”) for her resilience and fighting spirit—was a mainstay of the dominant Bera Bera team, with which she won nearly everything there was to win.

Although a sciatic nerve injury she sustained in a car accident sidelined her for an exasperatingly long time, true to her nickname, she never gave up and took on every challenge.

The Battle for Her Health
In the end, however, she was unable to win the battle for her health and her life, even though she initially seemed to be recovering well from cancer surgery.

In August 2024, she was discharged from the hospital just three days after the procedure—where others typically require three weeks of further care. But her good fortune was not to last much longer...

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