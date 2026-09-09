Tragic Death
At 43! Handball Legend Dies on Her Birthday
At just 43 years old—and on her birthday, of all days: Spanish handball legend Silvia Ederra died yesterday after a long, serious illness! During her career, which spanned more than two decades, she won five Spanish championships, five Super Cups, and three Cup titles...
For many years, Ederra—nicknamed “La Roca” (“The Rock”) for her resilience and fighting spirit—was a mainstay of the dominant Bera Bera team, with which she won nearly everything there was to win.
Although a sciatic nerve injury she sustained in a car accident sidelined her for an exasperatingly long time, true to her nickname, she never gave up and took on every challenge.
The Battle for Her Health
In the end, however, she was unable to win the battle for her health and her life, even though she initially seemed to be recovering well from cancer surgery.
In August 2024, she was discharged from the hospital just three days after the procedure—where others typically require three weeks of further care. But her good fortune was not to last much longer...
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.