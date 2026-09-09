Actor Kristler
“Corpse” Makes a Comeback at Black Wings
In the crime series “SOKO Linz,” he was lying on the ice as a corpse on Tuesday evening (available to watch on ORF on). Longtime Black Wings star Andreas Kristler, who retired from the sport this spring, is now celebrating his “resurrection” with the Linz team as its new team manager.
“There are no bloodstains anywhere on the ice. I wonder how the perpetrator got away,” says Chief Inspector Joe Haizinger, looking down at the dead hockey player, who lies on the ice with his throat slit in a huge pool of blood. Black Wings fans who watched “SOKO Linz” on ORF yesterday were particularly spellbound by the crime drama. After all, the body was that of their longtime cult favorite forward, Andi Kristler!
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