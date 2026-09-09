“Corpse” Makes a Comeback at Black Wings

“There are no bloodstains anywhere on the ice. I wonder how the perpetrator got away,” says Chief Inspector Joe Haizinger, looking down at the dead hockey player, who lies on the ice with his throat slit in a huge pool of blood. Black Wings fans who watched “SOKO Linz” on ORF yesterday were particularly spellbound by the crime drama. After all, the body was that of their longtime cult favorite forward, Andi Kristler!