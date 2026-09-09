Who is responsible for Sonja’s death?

Many questions remain unanswered

The body showed several stab wounds—including some on the back. “There is nothing new to report. The investigation is ongoing; we’re letting the police do their job,” the Wels District Attorney’s Office stated on Tuesday afternoon in response to an inquiry from “Krone.”

Thus, more than a week after the 53-year-old’s death, several pressing questions remain unanswered: When exactly did the woman—who had been admitted to the open psychiatric ward of the nearby Salzkammergut Clinic in Vöcklabruck prior to her death—die? Is the location where her body was found also the crime scene? Has the murder weapon been found? And: Are there any suspects?