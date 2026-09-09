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Many Questions Remain Unanswered

Who is responsible for Sonja’s death?

Nachrichten
09.09.2026 06:00
The woman’s body was found along the Ager River.
The woman’s body was found along the Ager River.(Bild: FOTOKERSCHI / MATTHIAS KALTENLEITNER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A week has passed since the gruesome discovery of a body in Vöcklabruck, Upper Austria. Children playing in the area found 53-year-old Sonja K. with multiple stab wounds; the emergency medical technician was unable to save her. Many questions remain unanswered, but investigators are keeping a low profile.

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If you take a walk along the Ager River in the Dürnau district of Vöcklabruck, there’s nothing left to remind you of what is said to have happened here last week. As reported, children found a woman’s body there on Tuesday while they were playing. The police subsequently cordoned off a large area around the possible crime scene, and divers searched the river for the murder weapon.

Killer Still at Large
While the police tape has long since been removed, the central question remains unanswered: Who is responsible for the death of 53-year-old Sonja K.? There is still no trace of the perpetrator. An autopsy confirmed that her death was caused by external factors.

Many questions remain unanswered
The body showed several stab wounds—including some on the back. “There is nothing new to report. The investigation is ongoing; we’re letting the police do their job,” the Wels District Attorney’s Office stated on Tuesday afternoon in response to an inquiry from “Krone.”

Thus, more than a week after the 53-year-old’s death, several pressing questions remain unanswered: When exactly did the woman—who had been admitted to the open psychiatric ward of the nearby Salzkammergut Clinic in Vöcklabruck prior to her death—die? Is the location where her body was found also the crime scene? Has the murder weapon been found? And: Are there any suspects?

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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