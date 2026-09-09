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Mother (39) from Upper Austria Found Dead

“Krone” uncovers network of rapists!

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09.09.2026 05:00
Night of horror: A 39-year-old mother from Upper Austria died after months of torment (stock ...
Night of horror: A 39-year-old mother from Upper Austria died after months of torment (stock photo).(Bild: AungMyo - stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Budin
Porträt von Sandra Pichler-Ramsauer
Von Christoph Budin und Sandra Pichler-Ramsauer

Monsters live right among us! “Krone” has the details of a case that reaches the depths of human depravity and psychological depravity—a case that takes your breath away. Even homicide detectives have never seen anything like this. It’s a crime story unlike anything Austria has ever seen before. It involves online networks, abuse, humiliation, rapes “sold” to strangers—even leading to death...

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The brutal assaults are reminiscent of the Gisèle Pelicot case in France. The French woman survived—the woman from Upper Austria is dead.

Her husband, a 51-year-old truck driver from Upper Austria, told police it was an “accident during sex games.” Now it’s becoming clear: his wife was abused to death. She is said to have been systematically drugged by her husband and handed over to strangers to be abused. 

Unbearable chat logs reveal the months-long ordeal endured by the 39-year-old mother. The homicide division and the district attorney’s office are investigating at full speed. The husband and an accomplice are in pretrial detention, and other suspects are being targeted.

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