Segelflieger musste in Acker in Stams notlanden

Pilot nicht verletzt, Maschine blieb heil

Aufgrund von schlechten thermischen Verhältnissen kehrte er in Zams um und wollte wieder nach Deutschland fliegen. Im Bereich des Tschirgant erreichte er die notwendige Höhe nicht mehr und entschied sich für eine Notlandung in Stams. Der Pilot wurde dabei nicht verletzt und die Maschine nicht beschädigt. Es entstand lediglich ein Flurschaden im Acker.