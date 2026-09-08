Segelflieger musste in Acker in Stams notlanden

Von einem Flugplatz in Deutschland startete ein 31-jähriger Segelflieger-Pilot zu einem Flug in die Schweiz. Doch über Tirol setzte fehlende Thermik dem Vorhaben ein jähes Ende.
Am Dienstag gegen 16.30 Uhr musste ein 31-jähriger Deutscher (Bayern) in einem Feld in Stams mit seinem Segelflugzeug eine Notlandung vollziehen. Der Pilot war gegen 13 Uhr von einem Flugplatz in Deutschland gestartet und wollte in Richtung Schweiz fliegen.
Pilot nicht verletzt, Maschine blieb heil
Aufgrund von schlechten thermischen Verhältnissen kehrte er in Zams um und wollte wieder nach Deutschland fliegen. Im Bereich des Tschirgant erreichte er die notwendige Höhe nicht mehr und entschied sich für eine Notlandung in Stams. Der Pilot wurde dabei nicht verletzt und die Maschine nicht beschädigt. Es entstand lediglich ein Flurschaden im Acker.
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