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Gegen Auto geprallt

Graz: Motorradfahrerin (38) schwer verletzt

Steiermark
08.09.2026 20:36
Die Rettung brachte die Frau ins Krankenhaus (Symbolbild)
Die Rettung brachte die Frau ins Krankenhaus (Symbolbild)(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw erlitt die junge Frau Dienstagnachmittag in Graz schwere Verletzungen.

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Am Dienstag gegen 16.20 Uhr war eine 28-jährige Grazerin mit ihrem Auto auf der Franckstraße Richtung Osten unterwegs. Sie wollte die Kreuzung Körblergasse Richtung Rosenberggasse überqueren. Dabei dürfte sie eine in der Körblergasse in Richtung Süden fahrende Motorradfahrerin übersehen haben.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei die Motorradfahrerin stürzte. Die 38-jährige Frau, ebenfalls aus Graz, wurde vom Rettungsdienst schwer verletzt ins LKH Graz gebracht. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.

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