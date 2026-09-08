Graz: Motorradfahrerin (38) schwer verletzt

Am Dienstag gegen 16.20 Uhr war eine 28-jährige Grazerin mit ihrem Auto auf der Franckstraße Richtung Osten unterwegs. Sie wollte die Kreuzung Körblergasse Richtung Rosenberggasse überqueren. Dabei dürfte sie eine in der Körblergasse in Richtung Süden fahrende Motorradfahrerin übersehen haben.
Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei die Motorradfahrerin stürzte. Die 38-jährige Frau, ebenfalls aus Graz, wurde vom Rettungsdienst schwer verletzt ins LKH Graz gebracht. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.
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