Tiroler Provides an Update
Rehab Setback! Feller Cancels Overseas Training
That’s a tough blow! Skiing star Manuel Feller has suffered a setback on his way back to the World Cup circuit and is therefore canceling his previously scheduled training overseas.
As the Tyrolean announced on Instagram Monday evening, he suffered another herniated disc two months ago. Still, “I managed to avoid a second surgery,” said Feller.
Although he’s “on the right track,” he’s not yet completely pain-free and is at least a month behind his original comeback plan. It took a lot of time and patience to find the right balance in his training without triggering negative reactions from his body.
“It has to be fun for me”
“I’ve said from the start that I’d like to stay in the sport for another year or two. But the condition is simply that I have to enjoy it,” said Feller, who will now not be traveling overseas and will instead continue his rehab in Austria.
Last season, several herniated discs, a hernia, and pubic bone inflammation made life difficult for the technical specialist.
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