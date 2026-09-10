So wird altes Speisefett zum Klimaschützer

Sammelsystem wird weiter ausgebaut

Das Potenzial sei dennoch nicht ausgeschöpft. Mit weiterer Bewusstseinsarbeit sollen künftig noch mehr Haushalte zum Sammeln bewegt werden. Gleichzeitig wollen die Beteiligten die bestehenden Sammelsysteme weiter ausbauen. Altes Speiseöl und -fett können in den dafür vorgesehenen NÖLI-Behältern gesammelt und bei den Sammelstellen der Abfallwirtschaft abgegeben werden.