„Aus Versehen“ getötet: Trauer um Hündin „Bailey“

Welle von Hass gegen Jäger

„Ich habe den Hund für einen Fuchs gehalten“, schildert dieser gegenüber der „Krone“. Einen großen, weißen Hund? Mit Halsband und Warnweste? „So etwas sieht man doch in der Finsternis nicht, da ist alles dunkel.“ Er wirkt selbst sehr betroffen: „Für mich ist das ein Albtraum, ein absoluter Horror, ich bin total fertig. Ich war mir zu 100 Prozent sicher, dass das ein Fuchs ist, hätte niemals einen Hund erschossen, auch nicht, wenn er frei laufend ist! Ich liebe Haustiere.“ Jetzt prassle zudem eine Welle von Hass „von völlig Fremden“ auf ihn ein.