Eyewitness put out the fire
Car Caught Fire While Driver Was Using the Restroom
While a female driver was using the restroom at a rest stop on the A1 near Laakirchen (Upper Austria), her car burst into flames. However, an alert truck driver immediately sprang into action and was able to contain the fire with the help of a fire extinguisher.
A car fire broke out on Sunday around 1:30 p.m. at a rest stop on the A1 in the municipality of Laakirchen. A 63-year-old man who was nearby spotted the fire and was able to extinguish it using the fire extinguisher he carried in his truck.
After the 63-year-old had extinguished the fire, the 45-year-old owner of the vehicle returned from using the restroom and notified the Vorchdorf Fire Department. The fire department successfully carried out follow-up extinguishing work in the engine compartment.
Significant property damage
Three fire department vehicles with 14 firefighters were deployed. No one was injured in the fire. The vehicle sustained significant property damage.
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