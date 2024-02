Maisie Williams musste zwölf Kilogramm abnehmen

Raffinierter Look

Die Weltpremiere der Serie fand am Montag in der Florence Gould Hall in New York City statt und die Schauspielerin präsentierte sich in einem ungewöhnlichen, eleganten Leder-Look.

Sie ehrte mit dem raffiniert geschnittenen, taillierten Lederkleid mit Glockenrock, zu dem sie durchsichtige schwarze Langhandschuhe und ein Hütchen trug, Christian Dior, dessen Stil unverkennbar war.