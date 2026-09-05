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Off to the Round of 16

Rapid Shows the Courageous Klagenfurters Their Limits!

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05.09.2026 05:06
Rapid didn’t put a foot wrong against Austria Klagenfurt.
Rapid didn’t put a foot wrong against Austria Klagenfurt.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rapid has advanced to the round of 16 of the ÖFB Cup. The favorites from Vienna struggled against Regionalliga side Austria Klagenfurt until early in the second half and even had to concede two equalizers. In the end, the Hütteldorf side picked up the pace and were able to celebrate a comfortable 5–2 victory. 

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Although Rapid clearly dominated at Lake Wörthersee, they allowed their opponents to get back into the game twice. Tristan Schoppitsch (34’, 46’) equalized the Viennese lead, which had been established in the first half by Matthias Seidl (28’) and Wurmbrand (40’). 

However, the Green-Whites didn’t let Wurmbrand’s second goal (57th) slip away. Nicolas Bajilcz (62nd) and Wurmbrand’s third goal (69th) sealed the deal against the second-division side.

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