Mini-Pony „Enjoy“ sorgte für strahlende Gesichter

Positive Erinnerung für Bewohner

Denn tiergestützte Aktivitäten seien eine wertvolle Ergänzung in der Betreuung älterer Menschen. Sie fördern Lebensfreude, schaffen Nähe und schenken den Bewohnerinnen und Bewohnern unvergessliche Augenblicke. Der Besuch von Enjoy habe eindrucksvoll gezeigt, wie viel positive Wirkung in solchen Begegnungen steckt. Viele Bewohner nutzten die Gelegenheit, das Pony zu streicheln, mit ihm in Kontakt zu treten – mit bleibender Erinnerung.