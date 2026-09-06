Mini-Pony „Enjoy“ sorgte für strahlende Gesichter

Gerade für ältere Menschen schaffen Begegnungen mit Tieren oft Momente der Freude, Geborgenheit und Aktivierung. So auch beim Besuch vom Shetlandpony im Pflege- und Betreuungszentrum Melk.
„Es sind die kleinen, besonderen Momente, die den Alltag unserer Bewohner bereichern. Der Besuch von Enjoy hat viele Menschen zum Lächeln gebracht und für zahlreiche schöne Gespräche gesorgt“ sind sich Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Mitarbeiter des Pflege- und Betreuungszentrums Melk nach dem tierischen Besuch des Mini-Shetlandponys sicher.
Positive Erinnerung für Bewohner
Denn tiergestützte Aktivitäten seien eine wertvolle Ergänzung in der Betreuung älterer Menschen. Sie fördern Lebensfreude, schaffen Nähe und schenken den Bewohnerinnen und Bewohnern unvergessliche Augenblicke. Der Besuch von Enjoy habe eindrucksvoll gezeigt, wie viel positive Wirkung in solchen Begegnungen steckt. Viele Bewohner nutzten die Gelegenheit, das Pony zu streicheln, mit ihm in Kontakt zu treten – mit bleibender Erinnerung.
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