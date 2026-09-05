Katharina Stemberger: „Die Welt braucht Empathie“

Seit vier Jahren sind sie jetzt bei „SOKO Linz“ tätig, daneben nimmt man Sie im Fernsehen eigentlich gar nicht wahr. Absorbiert diese Serie so viel Zeit, dass gar keine Kraft mehr für anderes bleibt?

Die Dreharbeiten zu einer „SOKO“-Staffel nehmen mich knapp fünf Monate rund um die Uhr in Anspruch – und das ist wörtlich gemeint. Außer bei den Morden selbst spiele ich ja in fast jeder Szene mit. Es verlangt volle Konzentration und macht mir große Freude, es ist erfüllend, wenn Sie so wollen. Der entscheidende Punkt aber ist, auch auf die richtige Balance zu achten. Ich denke, mit der Joe Haizinger habe ich in den letzten Jahren eine Figur geschaffen, die dem Publikum Freude bereitet. Das ist wichtig. Wenn ich gleichzeitig in vielen anderen Fernsehrollen zu sehen wäre, würde das die Präsenz der Figur verwaschen. Die richtige Dosis zu finden ist schwierig. Es liegt allerdings auch nicht immer in der eigenen Hand. Darüber hinaus brauche ich den unmittelbaren, direkten Kontakt mit meinem Publikum. Ich toure den Rest des Jahres mit einigen Produktionen mit viel Freude durch die Lande, ich darf an der künstlerischen Leitung des mittlerweile bereits renommierten „Hin und Weg“-Theaterfestivals in Litschau mitarbeiten, unterrichte junge Kolleginnen und Kollegen an der MUK. Das alles bringen wir – mein Mann und ich – mit unserer kleinen Firma, die für Bühne und Film produziert, unter einen Hut. Diese Vielfalt, denke ich, weiß auch mein Publikum zu schätzen.