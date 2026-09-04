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Two young victims

Crash into Lake Attersee: The impact alone was fatal

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04.09.2026 13:02
The wreckage was pulled from the water on Monday.
The wreckage was pulled from the water on Monday.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR, Krone KREATIV)
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Von Krone Oberösterreich

Last Wednesday, a training flight over Lake Attersee ended in tragedy. After a loud bang, the two-seater aircraft crashed into the lake from an altitude of about one and a half kilometers. It took five days after the accident to recover the wreckage with the bodies on board. The autopsy results are now in.

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Many questions remain unanswered following the fatal plane crash into Lake Attersee. However, the cause of death for the two occupants has now been determined. Flight student Fiona (19) was involved in the accident last Wednesday along with her instructor, Benedikt (24). The autopsies performed on the two German victims determined that the impact with the lake was already fatal. Both occupants are believed to have suffered multiple traumas and did not drown.

According to the Wels District Attorney’s Office, there are currently no indications of third-party negligence. However, the investigation into the exact cause of the accident is still ongoing. The wreckage was transported to a hangar in Vienna, where it is being examined by an expert. The investigation could take up to a year, though. The toxicological analysis will also take several more weeks.

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