Landesmuseen: Neues Mitglied für den Aufsichtsrat

„Die Tiroler Landesmuseen mit ihren Häusern sind eine wahre kulturelle Schatzkammer Tirols und zugleich lebendiger Ort künstlerischer Auseinandersetzung. Sie sind Orte, an denen Tirols Geschichte, Kultur und Wissen aktiv erforscht, diskutiert und weitervermittelt werden“, sagt LH Anton Mattle, der sich bei Gürtler für ihre siebenjährige Tätigkeit bedankt.