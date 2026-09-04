Landesmuseen: Neues Mitglied für den Aufsichtsrat

Mit Gerhard Burtscher übernimmt mit sofortiger Wirkung ein kulturaffiner Manager den Posten von Elisabeth Gürtler. Diese legte ihr Mandat auf eigenen Wunsch zurück.
Die Tiroler Landesregierung hat ein neues Mitglied für den Aufsichtsrat der Tiroler Landesmuseen-Betriebsgesellschaft m.b.H. bestellt. Gerhard Burtscher übernimmt mit sofortiger Wirkung die Funktion von Elisabeth Gürtler, die bereits vor einigen Monaten angekündigt hatte, ihr Mandat auf eigenen Wunsch zurückzulegen.
„Die Tiroler Landesmuseen mit ihren Häusern sind eine wahre kulturelle Schatzkammer Tirols und zugleich lebendiger Ort künstlerischer Auseinandersetzung. Sie sind Orte, an denen Tirols Geschichte, Kultur und Wissen aktiv erforscht, diskutiert und weitervermittelt werden“, sagt LH Anton Mattle, der sich bei Gürtler für ihre siebenjährige Tätigkeit bedankt.
Mit Burtscher folgt nun ein kulturaffiner Manager, der seine vielfältige Expertise in die Tiroler Landesmuseen einbringen soll.
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