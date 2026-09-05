Die kleine Botin erntet im Spätsommer

Und trotzdem wächst noch was. Die Schafgarbe beispielsweise. Ich sammle die Blütendolden jedes Jahr und mache daraus einen Ölauszug. Dafür lasse ich die Pflanzenteile gut trocknen, am besten hängend kopfüber. Dann zupfe ich die Blüten ab, gebe sie in ein sauberes Schraubglas und übergieße sie mit hochwertigem Olivenöl. Mindestens vier bis sechs Wochen darf das Glas ab jetzt stehen und danach wird das Öl abgeseiht. Schafgarbe kann in der Hautpflege verwendet werden und ich stelle dafür eine zarte Salbe her. Mein altes Rezept verrate ich Ihnen dann in vier Wochen, wenn der Ölauszug soweit ist!