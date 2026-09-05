Die kleine Botin erntet im Spätsommer

Was ich aus den letzten Schafgarbenblüten zaubere und was es mit der Hitze des Sommers zu tun hat. „Die kleine Botin“ aka Daniela Gaigg schreibt als Kolumnistin über Themen rund um das Leben mit der Familie. Das sind Nachhaltigkeit im Alltag, Selbstfürsorge und Gedankenanstöße für Eltern.
Dieser Sommer hat deutliche Spuren hinterlassen. Wochenlange Hitze, kaum Regen und somit trockene Wiesen und Bäume, die aussehen, als wäre schon Herbst. Beim Spazierengehen raschelt das Gras und Vieles, was noch satt und kräftig wachsen würde, ist heuer schon braun.
Und trotzdem wächst noch was. Die Schafgarbe beispielsweise. Ich sammle die Blütendolden jedes Jahr und mache daraus einen Ölauszug. Dafür lasse ich die Pflanzenteile gut trocknen, am besten hängend kopfüber. Dann zupfe ich die Blüten ab, gebe sie in ein sauberes Schraubglas und übergieße sie mit hochwertigem Olivenöl. Mindestens vier bis sechs Wochen darf das Glas ab jetzt stehen und danach wird das Öl abgeseiht. Schafgarbe kann in der Hautpflege verwendet werden und ich stelle dafür eine zarte Salbe her. Mein altes Rezept verrate ich Ihnen dann in vier Wochen, wenn der Ölauszug soweit ist!
Während ich das Glas zuschraube und es auf das dunkle Regal in der Speis stelle, denke ich darüber nach, wie schnell wir doch den Blick darauf richten, was „fehlt“! Hätte es doch mehr geregnet, wäre der Sommer erträglicher gewesen! Dankbarkeit bedeutet hier auch nicht, Klimaprobleme kleinzureden, ich versuche aber dennoch, mich mit dem anzufreunden, was nach der Hitze noch da ist und freue mich an den Schafgarbenblüten. Die Natur ist sehr anpassungsfähig und die Zeit wird zeigen, ob wir es auch sind.
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