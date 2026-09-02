47-Jähriger prallt mit Auto gegen Steinmauer – tot

Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Dienstagabend in Altenmarkt bei St. Gallen. Kurz vor 20 Uhr dürfte der 47-jährige Niederösterreicher mit seinem Pkw auf der B115 von Altenmarkt kommend in Richtung Weyer unterwegs gewesen sein, als er aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Steinmauer prallte.