47-Jähriger prallt mit Auto gegen Steinmauer – tot

Tragischer Unfall am Dienstag im steirischen Bezirk Liezen: Ein 47-jähriger Autofahrer aus Niederösterreich krachte gegen eine Steinmauer und starb an Ort und Stelle. Der Lenker war nicht angegurtet.
Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Dienstagabend in Altenmarkt bei St. Gallen. Kurz vor 20 Uhr dürfte der 47-jährige Niederösterreicher mit seinem Pkw auf der B115 von Altenmarkt kommend in Richtung Weyer unterwegs gewesen sein, als er aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Steinmauer prallte.
Lenker nicht angegurtet
Feuerwehrkräfte führten Reanimationsversuche durch, doch vergebens. Es konnte letztlich nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden. Der 47-Jährige war nicht angegurtet. Die B115 war für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren Altenmarkt und St. Gallen standen mit 36 Kräften im Einsatz.
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