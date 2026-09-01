Pensionistin (76) die Handtasche geraubt

Frau schrie laut um Hilfe

Doch stattdessen hat er sie zu einer nahen Unterführung gebracht und ihr dort die Handtasche entrissen. Laut Angabe der Pensionistin war darin ein hoher Bargeldbetrag enthalten. Die Frau schrie laut um Hilfe – ein Passant hörte dies und rief die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief allerdings erfolglos. Das Kriminalreferat hat die Ermittlungen übernommen.