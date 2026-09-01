Pensionistin (76) die Handtasche geraubt

Einer 76-jährigen Grazerin wurde am Dienstag bei einem Einkaufszentrum die Handtasche geraubt. Der Täter half der Pensionistin davor noch aus der Straßenbahn.
Die Grazerin war am Dienstagnachmittag mit der Straßenbahn in Richtung des Einkaufszentrums Murpark in Liebenau unterwegs. Beim Aussteigen half ihr ein unbekannter Mann und brachte sie auch noch zur Apotheke. Anschließend dürfte der Unbekannte laut Polizei die 76-Jährige wieder begleitet haben und gab an, sie zur Straßenbahn zu bringen.
Frau schrie laut um Hilfe
Doch stattdessen hat er sie zu einer nahen Unterführung gebracht und ihr dort die Handtasche entrissen. Laut Angabe der Pensionistin war darin ein hoher Bargeldbetrag enthalten. Die Frau schrie laut um Hilfe – ein Passant hörte dies und rief die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief allerdings erfolglos. Das Kriminalreferat hat die Ermittlungen übernommen.
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