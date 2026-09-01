5:2! Ilz schießt sich mit Kantersieg an die Spitze

Die dritte Runde der steirischen Landesliga stand ganz im Zeichen der Spitzenspiele. Vor allem das Derby zwischen Gnas und Fehring zog die Massen an – 1600 Fans ließen sich dieses Spiel nicht entgehen. Gleich sieben Treffer gab es in der Partie zwischen Bruck und Ilz. Die Highlights der Runde gibt es bei uns im Video.