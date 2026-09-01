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Driver Seriously Injured

A momentary lapse of attention—then the car plunged into this stream

Nachrichten
01.09.2026 19:19
(Bild: ff-badischl.at)
Porträt von Christoph Gantner
Von Christoph Gantner

He says he dozed off behind the wheel—a moment that nearly proved fatal for a 76-year-old man from Ebensee. The elderly man plunged seven meters down into the Höllbach stream in the Weißenbachtal valley near Bad Ischl in his Mercedes. A blessing in disguise: The seriously injured man was able to free himself. 

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The spectacular accident occurred on Tuesday at 1:32 p.m. The driver from Ebensee was heading from Unterach toward the B145. According to his own account, he dozed off for a split second. The Mercedes veered to the right, hit the sloped end of a guardrail, continued sliding, and then plunged seven meters into the Höllbach stream. The car came to rest on its passenger side in the one-meter-deep water.

Recovering the wreck presented the Florianis with several challenges
Recovering the wreck presented the Florianis with several challenges(Bild: ff-badischl.at)

Almost a miracle
The seriously injured elderly man was able to free himself from the completely destroyed Mercedes. Eyewitnesses raised the alarm and administered first aid. By the time the Ischl fire departments arrived, the driver had already received initial treatment from the Red Cross. The 76-year-old was then taken to the Ischl hospital.

Difficult Recovery
The fire departments’ task was therefore to recover the wreck from the stream and contain the leaking fluids. However, this proved to be relatively complicated, as the car was submerged in the water about 15 meters below the bridge and was thus difficult to reach, according to the Bad Ischl Fire Department. The fire departments set up oil booms to contain the leaking fluids and prevent environmental contamination. At the same time, the car was recovered from the stream bed using a crane from the Bad Ischl main fire station and handed over to a towing company.

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