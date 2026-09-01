A momentary lapse of attention—then the car plunged into this stream

Almost a miracle

The seriously injured elderly man was able to free himself from the completely destroyed Mercedes. Eyewitnesses raised the alarm and administered first aid. By the time the Ischl fire departments arrived, the driver had already received initial treatment from the Red Cross. The 76-year-old was then taken to the Ischl hospital.

Difficult Recovery

The fire departments’ task was therefore to recover the wreck from the stream and contain the leaking fluids. However, this proved to be relatively complicated, as the car was submerged in the water about 15 meters below the bridge and was thus difficult to reach, according to the Bad Ischl Fire Department. The fire departments set up oil booms to contain the leaking fluids and prevent environmental contamination. At the same time, the car was recovered from the stream bed using a crane from the Bad Ischl main fire station and handed over to a towing company.