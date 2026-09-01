At age 68
Free-Range Egg Pioneer Toni Hubmann Has Died
Toni Hubmann, who became known for the “Toni’s Freilandeier” brand, passed away last Friday in Klagenfurt at the age of 68.
As early as the late 1980s, Toni Hubmann converted his parents’ poultry farm in Glein, Styria, from cage-rearing—which was still widespread at the time—to free-range farming. With “Toni’s Freilandeier,” he built a network primarily of small, family-run farms that produced for the company according to shared animal welfare and quality standards.
Hubmann was also an early pioneer in traceability. Even before the introduction of mandatory EU-wide individual egg labeling in 2004, he had already implemented labeling of the eggs directly at the farm of origin. He also championed independent inspections and transparent animal welfare standards from the outset.
A native of Styria, he had moved away from cage rearing early on and advocated for animal-friendly free-range rearing. Following a fraud trial and financial turmoil, the brand was sold to the Rewe Group.
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