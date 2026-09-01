Women in Business
Why Brick-and-Mortar Retail Remains Indispensable
In the latest episode of the podcast “Ich bin Unternehmerin PUNKT,” presented by Frau in der Wirtschaft OÖ and “Krone,” podcast host Lisa Sigl welcomes Barbara Priewasser-Höller to the mic. The CEO explains why brick-and-mortar retail remains indispensable.
Barbara Priewasser-Höller, CEO of Lederwaren Höller in Wels, uniquely combines experience, values, and a personal connection with customers. In this episode of “Ich bin Unternehmerin PUNKT,” she shares how she successfully runs her long-established store in the city center and how collaboration between businesses and a strong network contribute to revitalizing city centers.
She explains why brick-and-mortar retail remains indispensable even today and how outstanding service, quality, and personalized advice make all the difference.
The episode offers inspiring insights into her life as an entrepreneur, her mindset, and the special significance of the store’s location for the region.
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