Abtauchen in den Neunkirchner Tiefbehälter

Ein Vormittag ganz im Zeichen des Trinkwassers. Das steht in der Stadt Neunkirchen am Samstag von 9 bis 12 Uhr am Plan. Besucher haben dabei die Möglichkeit, bei Führungen durch den Tiefbehälter einen Blick hinter die Kulissen der Neunkirchner Trinkwasserversorgung zu werfen.
Der Infotag in Neunkirchen will viele Fragen beantworten, so zum Beispiel: Woher kommt das Trinkwasser? Wie wird es gespeichert und welchen Weg legt es zurück, bevor es aus dem Wasserhahn fließt? Wie viel Wasser werden im Stadtgebiet von Neunkirchen täglich verbraucht? Warum und wie sollte man sich einen Wasservorrat anlegen? Die Veranstaltung findet am Samstag, den 5. September, beim Tiefbehälter in der Raglitzerstraße statt. Hinkommen soll man am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad.
Investitionen für die Wasserversorgung
Neunkirchen investierte in den vergangen Jahren viel, um die Versorgung mit dem kostbaren Nass zu sichern. Das Wasserwerk der Stadtgemeinde sorgt dafür, dass Versorgung und Qualität des Trinkwassers gewährleistet sind. Neben der Sicherstellung der Versorgung ist es der Stadtgemeinde ein wichtiges Anliegen, das Bewusstsein der Bevölkerung für den Wert des Trinkwassers zu stärken. Denn ein verantwortungsvoller Umgang mit dieser wertvollen Ressource ist ein weiterer wesentlicher Beitrag, die Wasserversorgung für die Zukunft zu sichern.
Führungen durch den Tiefbehälter
Besucher haben bei diesem Informationstag die Möglichkeit, bei Führungen durch den Tiefbehälter einen Blick hinter die Kulissen der Neunkirchner Trinkwasserversorgung zu werfen. Fachkundige Informationen geben spannende Einblicke in die Wasser-Versorgung. Außerdem laden Kinderaktivitäten dazu ein, das Thema Wasser spielerisch zu entdecken.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.