Abtauchen in den Neunkirchner Tiefbehälter

Der Infotag in Neunkirchen will viele Fragen beantworten, so zum Beispiel: Woher kommt das Trinkwasser? Wie wird es gespeichert und welchen Weg legt es zurück, bevor es aus dem Wasserhahn fließt? Wie viel Wasser werden im Stadtgebiet von Neunkirchen täglich verbraucht? Warum und wie sollte man sich einen Wasservorrat anlegen? Die Veranstaltung findet am Samstag, den 5. September, beim Tiefbehälter in der Raglitzerstraße statt. Hinkommen soll man am besten zu Fuß oder mit dem Fahrrad.