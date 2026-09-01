Novak Djokovic: Das Tennis-Schaf im Wolfspelz

Es ist das Bild eines Zerrissenen, der für die Liebe zum Tennisspielen alles an zweite Stelle setzt, daheim bei Familie und Kindern aber ungeahnt weiche Seiten zeigt und im ständigen Zwiespalt mit sich und seinem Beruf ist, der vielmehr eine Berufung darstellt. „Er ist keiner, der die Fackel an die nächste Generation weitergibt“, sagt ein Journalist, „man muss ihm die Fackel entreißen.“ Der Beste der Welt, der sich selbst nie gut genug ist und mental hadert. Für Djokovic selbst ist die Doku übrigens nur der Beginn von mehr – das hätte dieses Leben auch wahrlich verdient.