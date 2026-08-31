Vater (61) half Tochter und stürzte von Carport

Das Familiengespann wollte Dachpaneele am Carport montieren. Der Vater stieg aufs Dach, Tochter und Schwiegersohn blieben am Boden und bereiteten die Paneele für die Montage vor. Plötzlich stürzte der 61-Jährige vom Dach – laut Schwiegersohn vermutlich aus Unachtsamkeit.