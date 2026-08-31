Vater (61) half Tochter und stürzte von Carport

Ein 61-jähriger Grazer wollte am Sonntag seiner Tochter bei Arbeiten an ihrem Carport in Weißkirchen im Murtal helfen. Die gute Tat endete mit schweren Verletzungen im Spital.
Das Familiengespann wollte Dachpaneele am Carport montieren. Der Vater stieg aufs Dach, Tochter und Schwiegersohn blieben am Boden und bereiteten die Paneele für die Montage vor. Plötzlich stürzte der 61-Jährige vom Dach – laut Schwiegersohn vermutlich aus Unachtsamkeit.
Seine Angehörigen kümmerten sich um den Abgestürzten und alarmierten die Einsatzkräfte. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C17 ins UKH Graz geflogen.
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