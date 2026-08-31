Alpinist (70) nach Wanderung nicht mehr erreichbar

Zu einer nächtlichen Suchaktion kam es am Sonntag in Zirl (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land)! Ein 70-jähriger Deutscher war nach einer Wanderung auf den Solstein nicht mehr erreichbar. Eine großangelegte Suchaktion war die Folge.
Der 70-Jährige wurde am Sonntag gegen 23.30 Uhr bei der Polizei telefonisch von Angehörigen als vermisste gemeldet. Er wollte auf den Solstein wandern, war jedoch nicht mehr zu erreichen.
Eine großangelegte Suchaktion unter der Beteiligung der Bergrettung Innsbruck, der Bergrettung Scharnitz, einer Drohne der Bergrettung sowie dem Polizeihubschrauber, einer Polizeidiensthundestreife und der Polizei wurde umgehend eingeleitet.
Der Mann wollte seine Angehörigen verständigen, dies scheiterte jedoch auf Grund des schlechten Handyempfangs.
Die Polizei
Nach Stunden die gute Nachricht
Kurz nach 3 Uhr dann die erlösende Meldung: Der Mann wurde unverletzt auf dem Solsteinhaus gefunden. „Der Mann wollte seine Angehörigen verständigen, dies scheiterte jedoch auf Grund des schlechten Handyempfangs“, erklärt die Polizei.
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