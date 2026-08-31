Jüngster Notar von Graz (45) tritt zum Dienst an

Zuwachs beim größten Notariat der Steiermark: Stephan Plankensteiner (45) wird per September Öffentlicher Notar bei Fürnschuß Kinzer & Partner in Graz. Die seit 26 Jahren bestehende Institution mit einem mehr als 35-köpfigen Team trägt fortan auch Plankensteiners Name in der Bezeichnung.
Die Angelobung erfolgte durch den Präsidenten des Landesgerichts für Zivilrechtssachen, Bernhard Deu. Dienstantritt ist der 1. September. Das künftig unter Öffentliche Notare Fürnschuß Kinzer Plankensteiner & Partner firmierende Notariat ist für den 45-Jährigen kein Neuland, war er doch schon seit Längerem als Partner an Bord.
„Begleitung in Situationen, die richtig wichtig sind“
„Für mich ist das Amt des Öffentlichen Notars eine sehr große Verantwortung und keine Rolle, die ich einfach so ausübe – das ist etwas, hinter dem ich wirklich stehe“, so Plankensteiner nach seiner Angelobung. Der besondere Reiz an seinem Berufsstand: „Man begleitet Menschen oft in Situationen, die für sie richtig wichtig sind – da will ich einfach neutral, verständlich und gewissenhaft zur Seite stehen.“
In Graz versehen derzeit exakt 17 Notare ihren Dienst, mit 45 Jahren ist Plankensteiner nun der an Lebensjahren jüngste. In der gesamten Steiermark gibt es 82 Notare.
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