Jüngster Notar von Graz (45) tritt zum Dienst an

„Begleitung in Situationen, die richtig wichtig sind“

„Für mich ist das Amt des Öffentlichen Notars eine sehr große Verantwortung und keine Rolle, die ich einfach so ausübe – das ist etwas, hinter dem ich wirklich stehe“, so Plankensteiner nach seiner Angelobung. Der besondere Reiz an seinem Berufsstand: „Man begleitet Menschen oft in Situationen, die für sie richtig wichtig sind – da will ich einfach neutral, verständlich und gewissenhaft zur Seite stehen.“