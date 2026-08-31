Braked too late
Moped Rider (16) Smashed Through Rear Window with His Head
He misjudged his braking: On Monday in St. Marienkirchen near Schärding in Upper Austria, a 16-year-old moped rider crashed into the rear of a car traveling ahead of him. The impact was so severe that the teenager smashed through the rear window.
A 47-year-old man from Münzkirchen was driving his car on Monday around 7:25 a.m. in the Singern area of the municipality of St. Marienkirchen near Schärding, traveling from Oberteufenbach toward Dietraching. At the same time, a 16-year-old from St. Florian am Inn was riding his moped, also coming from Oberteufenbach and heading toward Dietraching.
Emergency Braking Came Too Late
When the 47-year-old pulled over to the side of the road on the narrowing roadway due to an oncoming car, the teenager—despite applying the brakes as hard as possible—collided with the rear of the car and smashed through the rear window. The 16-year-old was taken to Schärding Hospital with injuries of an unspecified severity.
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