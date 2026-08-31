Gleisdorf: Schwerpunktaktion gegen Moped-Gruppen

Tests auf Moped-Prüfstand

Im Laufe der Schwerpunktaktion wurde die Polizei über mehrere Anrufe beim Polizeinotruf darüber informiert, dass sich erneut größere Gruppen von Mopedlenkern im Raum Gleisdorf aufhalten würden. Polizeibeamte trafen daraufhin rund 50 Zweiradlenker an den genannten Lokalitäten an und führten bei 15 von ihnen Kontrollen auf einem Moped-Prüfstand durch. Bei zwei Mopedlenkern wurden die Kennzeichentafeln an Ort und Stelle abgenommen. Einem anderen Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt, da das Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen war. Zusätzlich wurden mehrere Verwaltungsübertretungen angezeigt und Organmandate ausgeteilt.