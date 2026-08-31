Gleisdorf: Schwerpunktaktion gegen Moped-Gruppen

Mehrere Gruppen von Mopedfahrern sorgen in Gleisdorf regelmäßig für Lärmbelästigungen. Die Polizei führte daher eine Schwerpunktkontrolle durch, bei der es mehrere Beanstandungen an Mopeds gab. Auch andere Verkehrsteilnehmer wurden kontrolliert, bei einem wurde der Führerschein abgenommen.
Moped- und Motorrad-Gruppen haben in den vergangenen Wochen in Gleisdorf wiederholt für Unruhe und Beschwerden von Anrainern gesorgt. So sollen sich immer wieder etliche Beteiligte getroffen haben und dabei enorme Lärmbelästigungen verursacht haben. Der Polizei lagen auch Hinweise auf technisch veränderte und leistungsgesteigerte Fahrzeuge vor.
Am Abend des vergangenen Samstags führte die steirische Polizei daher unter Leitung des Bezirkspolizeikommandos Weiz eine große Verkehrsschwerpunktaktion durch, bei der neben Mopeds und Motorrädern auch andere Verkehrsteilnehmer überprüft wurden. Mehrere Verkehrsstreifen und auch die Bereitschaftseinheit standen im Einsatz.
Dabei kam es bei insgesamt 100 durchgeführte Alkoholkontrollen zu fünf Anzeigen aufgrund des alkoholisierten Lenkens eines Fahrzeugs. Auch ein Führerschein wurde vorläufig abgenommen, und strafrechtliche Ermittlungen wurden bei einem anderen Lenker eingeleitet, da dieser einen unterdrückten Zulassungsschein mitführte.
Tests auf Moped-Prüfstand
Im Laufe der Schwerpunktaktion wurde die Polizei über mehrere Anrufe beim Polizeinotruf darüber informiert, dass sich erneut größere Gruppen von Mopedlenkern im Raum Gleisdorf aufhalten würden. Polizeibeamte trafen daraufhin rund 50 Zweiradlenker an den genannten Lokalitäten an und führten bei 15 von ihnen Kontrollen auf einem Moped-Prüfstand durch. Bei zwei Mopedlenkern wurden die Kennzeichentafeln an Ort und Stelle abgenommen. Einem anderen Lenker wurde die Weiterfahrt untersagt, da das Fahrzeug nicht zum Verkehr zugelassen war. Zusätzlich wurden mehrere Verwaltungsübertretungen angezeigt und Organmandate ausgeteilt.
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