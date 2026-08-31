Murbrücken-Baustelle: Wieder neue Verkehrsführung

Seit Juni ist auch die zweite neue Brücke dort, wo sie hingehört. Über den Sommer richtete die Asfinag Verschwenkungen ein, um für die nötigen Bauarbeiten Platz zu haben. In der Nacht auf den 3. September werden diese rückgebaut. Heißt für die Autofahrer: Es geht nun wieder einigermaßen gerade voran, allerdings weiterhin mit leicht verengten Fahrstreifen.