Murbrücken-Baustelle: Wieder neue Verkehrsführung

Nächste Phase im groß angelegten Neubau der beiden Murbrücken auf der Südautobahn bei Graz: Ab Donnerstag sind die Verschwenkungen Geschichte, allerdings kommt es in beiden Richtungen weiterhin zu Einschränkungen. Ein Ende der Behinderungen ist aber in Sicht.
Seit Juni ist auch die zweite neue Brücke dort, wo sie hingehört. Über den Sommer richtete die Asfinag Verschwenkungen ein, um für die nötigen Bauarbeiten Platz zu haben. In der Nacht auf den 3. September werden diese rückgebaut. Heißt für die Autofahrer: Es geht nun wieder einigermaßen gerade voran, allerdings weiterhin mit leicht verengten Fahrstreifen.
Mittelstreifen im Fokus
Grund sind Arbeiten im Mittelstreifen, für die etwa zwei Wochen veranschlagt sind. Ab Mitte September sollen dann alle sechs Fahrstreifen in voller Breite zur Verfügung stehen, verspricht der Autobahnbetreiber.
Ganz geschafft ist das Großprojekt dann freilich noch immer nicht: Bei den Lärmschutzbauten und der Zufahrt zur neuen Gewässerschutzanlage werden noch Restarbeiten durchgeführt, für die die Pannenstreifen gesperrt werden müssen. Im Spätherbst sollen die Beeinträchtigungen dann endgültig der Vergangenheit angehören. Anschließend wird das gesamte umliegende Baufeld bis Frühjahr 2027 renaturiert und neu bepflanzt.
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