Calling all coffee lovers!
Win goodie bags for the Barista Cup!
Vienna is set to become the coffee capital of the world! On September 4, 2026, the grand finale of the “Julius Meinl Barista Cup” will take place at Vienna’s MuseumsQuartier. We’re giving away five fan packages brimming with delicious treats—find out how to enter here!
When the finest coffee aromas meet masterful craftsmanship, it’s Barista Cup time again! Fifteen coffee professionals from around the world will travel to Vienna to compete against each other live at the spectacular Grand Finale.
A celebration for all coffee fans at Vienna’s MuseumsQuartier
On Friday, September 4, the MuseumsQuartier will transform into a paradise for connoisseurs:
Exciting competitions: Experience the world’s best baristas in action up close.
Varied supporting program: Look forward to a dedicated coffee experience zone, great audience contests, and delicious free coffee to sample.
Giant Cup Tour: Starting September 2 (Ferris wheel) and September 3 (Gloriette Schönbrunn), a giant coffee cup will be touring Vienna, inviting visitors to sample some coffee.
Enter now and win
Together with Julius Meinl, we’re giving away 5 exclusive goodie bags, packed with select, top-quality coffee and tea specialties and a high-quality, special Julius Meinl coffee mug. Simply fill out the entry form below and answer the contest question. With a little luck, one of these exclusive gourmet packages could soon be yours!
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