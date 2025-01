Bonnie Blues Ehemann nach Sex-Rekord stinksauer

Folgt auf den Rekord Reue?

Trotz der kaputten Partnerschaft bereut Bonnie den Rekord keineswegs, wie sie kurz darauf im Podcast „Getting There“ zugab: „Mein Leben hat sich dadurch so sehr verändert. Ich habe meine Familie noch nie so glücklich gesehen. Ich habe mich noch nie so glücklich gesehen, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich bin so stolz auf das, was ich erreicht habe und was ich erreichen werde.“